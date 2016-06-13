Дату можливого засідання Ради Росія-НАТО ще не визначено - Столтенберг

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі на прес-конференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми розглядаємо можливості проведення нового засідання Ради Росія-НАТО до саміту. Звичайно, ми повинні погодити з Росією порядок денний, модальність. Тому я не можу підтвердити будь-яку конкретну дату, коли це засідання може відбутися", - сказав він.

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У цьому зв'язку Столтенберг підкреслив, що для НАТО "важливо бути сильним, і у той же час ми відкриті для діалогу".

"Для нас немає протиріччя між захистом та діалогом. Ми вважаємо, що коли НАТО залишається сильним, коли ми забезпечуємо безпеку, тоді ми можемо долучитися до політичного діалогу з Росією, особливо, коли напруження таке сильне, яким воно є зараз. Тому особливо важливо, щоб ми тримали канали для політичного діалогу з Росією відкритими, щоб, як мінімум, запобігти нещасним випадкам", - наголосив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг озвучував бажання союзників провести засідання Ради до саміту Альянсу, запланованого на 8-9 липня у Варшаві.