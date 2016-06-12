У Литві почалася друга частина великомасштабних військових навчань НАТО

У Литві на полігоні Гайжюнай почалася друга частина військових маневрів Gelezinis Vilkas 2016 за участю 6 країн - членів НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви, передає РБК.

Читайте такожУ Росії погрожують відповісти на захід американських кораблів до Чорного моря

"Під час навчань пройде перевірку міжнародний підрозділ батальйонного рівня, створений на базі збройних сил Данії, що готується до оперативного чергування у складі сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу", - відзначило відомство.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи шести країни - членів НАТО: Німеччини, Данії, Литви, Люксембургу, США і Франції.

Всього в Gelezinis Vilkas 2016 беруть участь 2700 військовослужбовців. Відзначається, що підрозділи Франції в маневрах беруть участь вперше.

Читайте такожПосол Литви пояснив, що НАТО може дати Україні

У другій частині Gelezinis Vilkas 2016 використовують танки Leopard 2A5, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, бойові машини піхоти Boxer та іншу бойову техніку.

Під час першого етапу маневрів 1 тис. 900 військовослужбовців Литви, а також 400 військових Національної гвардії США і Польщі з 6 червня на полігоні в районі міста Пабраде відпрацьовували дії з передислокації підрозділів до призначеного району зосередження, проведення розвідувальних, оборонних та наступальних операцій.

Маневри Gelezinis Vilkas 2016 є складовою частиною навчань НАТО Saber Strike 2016, які під керівництвом командування збройними силами США в Європі з 2011 року проводяться в Литві, Латвії та Естонії. Всього в них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців.