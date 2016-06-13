Кривавий теракт в Орландо: Клінтон закликала не демонізувати мусульман, Трамп - обмежити їм в'їзд до США

Про це вона заявила у ході свого виступу після стрілянини в Орландо, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Ми не можемо демонізувати і оголошувати війну цілій релігії. Це просто небезпечно", — заявила Клінтон.

Водночас кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп після стрілянини в нічному-клубі закликав провести перевірки всіх мечетей США і повторив свої заклики обмежити мусульманам в'їзд в країну.

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"Ми повинні захистити всіх американців з усіх верств суспільства і всіх віросповідань від радикального ісламського тероризму, якому немає місця у відкритому і толерантному суспільстві", — наголосив Трамп.

Мільярдер також закликав президента США Барака Обаму піти у відставку, оскільки він у своєму виступі після стрілянини не вимовив слова "радикальний іслам". "У своєму виступі сьогодні президент Обама ганебно відмовився навіть сказати слова "радикальний іслам". Тільки з цієї причини він повинен піти у відставку", — заявив Трамп, зазначивши, що Клінтон також повинна вийти з президентської гонки, якщо не вимовить слова про радикальний іслам.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня сталося масове вбивство.

29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених. За кількістю жертв, що сталася в Орландо, - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.