"Це я організував розстріл": ФБР опублікувало переговори з терористом Орландо

У США опублікували частину розшифровки переговорів Омара Матіна, який убив 49 осіб в нічному клубі в Орландо, з правоохоронцями. Про це з посиланням на USA Today пише Lenta.ru.

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Спецслужби ще до публікації внесли деякі корективи в текст. З нього були вилучені назви деяких терористичних організацій і згадки про іслам (в опублікованій ФБР розшифровці для означення Бога вживається слово God і кажуть, що фраза була сказана арабською. В арабській мові немає різниці між словами "Бог" і "Аллах", - ред.).

"В ім'я Аллаха милостивого, милосердного. Слава Аллаху, а пророк Його милість і благословення. Знайте, я в Орландо і це я організував розстріл" — з цих фраз починає Матін розмова з оператором служби порятунку, називаючи себе "солдатом ісламу".

"Я приношу клятву вірності ..., нехай збереже його Аллах, від імені ...", — так виглядає ще одна фраза. Мабуть, у ній мова йде про угруповання ІДІЛ. Як повідомлялося, саме їй і її лідеру Абу Бакру аль-Багдаді приніс Матін клятву вірності.

Нагадаємо, 12 червня в місті Орландо у Флориді озброєний автоматом і пістолетом чоловік розстріляв в гей-клубі Pulse 49 людей, ще понад 50 отримали поранення.