В США може з'явитися спецгрупа із боротьби з російською розвідкою

За даними американського видання BuzzFeed, в законопроекті сенатського комітету пропонується створити групу, в яку увійдуть співробітники Державного департаменту, представники розвідки і різні чиновники, повідомляє РБК. Збиратися вона буде раз на місяць, а її завданням стане "виявлення російських шпигунів, розкриття вбивств, скоєних за завданням російської влади, а також розслідування фінансування організацій, що діють в інтересах Москви і протистояння російській пропаганді і фальшивок".

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Крім цього, згідно з повідомленням, документ передбачає, що ФБР має вивчати маршрути поїздок російських дипломатів і отримувати повідомлення від співробітників посольства, якщо вони зберуться відправитися більше ніж на 50 миль від свого місця роботи. До цього часу дипломати, що працюють в США, мають право вільно подорожувати по території країни.

Передбачається, що розгляд законопроекту Сенатом відбудеться в липні.

Як зазначається, група фахівців, чиїм завданням було саме протистояння російській розвідці, була створена за Рональда Рейгана в 1981 році. В основному вона займалась викриттям фальшивок, створених радянською розвідкою.