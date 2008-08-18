Райс: Росія не може збільшити число миротворців у Південній Осетії

Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що Росія може залишити на території Південної Осетії тільки ту кількість миротворців, які там були до початку конфлікту між РФ і Грузією, а ті російські війська, що вступили туди після цього, всі мусять повернутися до РФ.

"Миротворчі сили, які залишаться, це миротворчі сили, які були там до того, як почався конфлікт з 6 по 7 серпня", - заявила Райс в неділю в ефірі телекомпанії Сі-Бі-Ес.

Раніше в Південній Осетії перебували 1500 миротворців: по 500 від Грузії, Росії і Південної Осетії, які були озброєні легкою стрілецькою зброєю.