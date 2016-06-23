У Меркель попередили, що ескалація між Росією і НАТО може призвести до війни

Про це він заявив в інтерв'ю, яке у четвер, 23 червня, публікує німецьке видання Passauer Neuen Presse, повідомляє Deutsche Welle.

"Рішення про розміщення військ і військові операції розгойдують гойдалки все вище і вище. Це небезпечно", - заявив політик.

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Ерлер вважає, що те, що відбувається все більше нагадує висхідну спіраль. На його думку, саме такий розвиток подій призводить "до неконтрольованих ситуацій, аж до війни". "Так далі не може тривати. Потрібно включити стоп-сигнал, поки не буде занадто пізно", - закликав він.

Ерлер каже, що сьогоднішня поведінка НАТО стала реакцією альянсу на дії Росії в Україні. Він підтримав заяви міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який раніше висловився з приводу відносин НАТО та Росії, відзначивши, що не слід загострювати ситуацію "брязканням зброї і бойовими кличем".