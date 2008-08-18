Москва звинувачує Тбілісі у зриві обміну військовополоненими
13:20, 18 серпня 2008Світ
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Готувалися міняти "всіх на всіх"
|Андрій Бобрун
Відповідно до норм міжнародного права, у понеділок 12:00 за московським часом мав відбутися обмін військовополоненими між російською і грузинською сторонами. За принципом "всіх на всіх", повідомив Бобрун.
За його словами, російська сторона, підготувала до передачі Грузії 11 військовослужбовців, до яких в процесі підготовки додалися ще три людини, уточнив він. У свою чергу, Міноборони РФ розраховувало одержати від Грузії 5 військових. Проте під час переговорів грузинська сторона несподівано висунула вимоги військового і політичного характеру, "які ніяк не пов`язані з процесом обміну військовополоненими".
Бобрун додав, що це стало причиною того, що обмін полоненими не відбувся.
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