ІДІЛ змінює тактику: бойовики вперше провели атаку на території Йорданії - ЗМІ

Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на Al Jazeera.

Це тривожний сигнал, враховуючи, що ця країна бере участь в американській операції проти ІД вже майже два роки. Терористи змінюють тактику, нарощуючи свій потенціал в країнах, які стають економічно уразливими.

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23 червня на кордоні між Сирією і Йорданією утворився «котел», в якому опинилися близько 60 тис. біженців.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, люди опинилися без джерел води, їжі і медичної допомоги після того, як йорданська влада перекрила кордон.

Це сталося на наступний день після того, як сирійський терорист-смертник, ймовірно член «Ісламської держави», підірвав себе разом з автомобілем на прикордонному переході в окрузі Рукбан. Загинули шість співробітників прикордонної служби Йорданії і 14 отримали поранення. У той же день міністерство оборони країни оголосило прикордонні території з Сирією та Іраком, які контролюються ІД, закритими військовими зонами. Король країни Абдалла II пообіцяв вдарити «міцним кулаком» у відповідь на проведений теракт.

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Офіційно ІД не взяло на себе відповідальність за атаку на прикордонний перехід. Однак у 2015 році терористична організація заявляла, що Йорданія є однією з потенційних цілей для атаки. Так, Амман передбачалося «покарати» за активну допомогу США в Сирії.