У Держдумі РФ прокоментували референдум у Британії, не відкидають розпаду Євросоюзу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, зокрема, глава ЛДПР, депутат Держдуми Володимир Жириновський вважає, що «народ Британії здійснив великий подвиг», і британці «нарешті, зробили правильний вибір».

«Сільська, провінційна, робоча Британія сказала «ні» тому союзу, який створила фінансова мафія, глобалісти і всі інші. Ми направимо вітальну телеграму прем'єр-міністру Кемерону: «Дорогий Кемероне, друже наш великий, ми раді, що Велика Британія зробила правильний вибір, незважаючи на вашу орієнтацію, вам потрібно піти у відставку негайно», - сказав Жириновський.

На думку лідера КПФР Геннадія Зюганова, наступними країнами на вихід з ЄС стануть Нідерланди і Франція. «Попередні результати викликали повну розгубленість в організаторів, які заварили цю кашу з референдумом. Я особисто дуже задоволений такими результатами», - сказав Зюганов.

За його словами, «наступними на вихід зі складу ЄС стануть Голландія, Франція. Не подобається це, очевидно, й Італії». «Вони заявили про те, що хоча Америка - «старший брат», але ми, тим не менш, самі з вусами, і будемо керувати своєю країною, як вважаємо за потрібне. Англія висловила свою волю вельми рішуче», - підкреслив Зюганов. На його думку, тепер не буде «жорсткого диктату», і РФ «максимально зміцнюватиме зв'язки з Великою Британією».

Як сказала член фракції «Справедлива Росія» Олена Драпеко, результати референдуму у Великій Британії говорять про «відрив» уряду від «корінних інтересів народу».

Читайте такожПрезидент Ради ЄС Туск збирає на неформальну зустріч лідерів Євросоюзу, обговорюватимуть вихід Британії

«Саме побоювання за свої робочі місця, рівень заробітної плати, за якість охорони здоров'я та освіти, невдоволення тим, що англійський уряд відірвався від корінних інтересів свого народу, напевно, і було тією силою, яка привела до дій тих, хто голосував за відділення від європейського народу», - сказала Драпеко.

У свою чергу, голова комітету Держдуми з міжнародних справ («Єдина Росія») Олексій Пушков зазначив, що вихід Великої Британії з ЄС послабить єдність Європи, що не відповідає інтересам США, які зацікавлені в єдиному євроатлантичному альянсі, де «єдині НАТО і Євросоюз орієнтуватимуться на Вашингтон».

За його словами, в ЄС більше не захочуть таких референдумів, «оскільки вони грають проти планів Брюсселя, що показало голосування в Нідерландах щодо угоди (про асоціацію – УНІАН) з Україною». «Якщо так будуть проходити референдуми у кожній країні, то що почнеться: усі почнуть виходити і ставити особливі умови, підривати політику Брюсселя щодо України. Зараз буде зроблений єдиний висновок – ніяких референдумів», - упевнений Пушков.

Як відомо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.