Російські танки в Грузії прорвали кордон з поліцейських машин

Дев`ять російських танків прорвали кордон з патрульних машин поліції Грузії в районі сіла Ігоеті, повідомляє ІА «Новості-Грузія» з посиланням на грузинську телекомпанію "Руставі-2".

За словами керівника патрульної поліції Грузії Георгія ГРІГАЛАШВІЛІ, інцидент відбувся приблизно посередині ділянки автотраси між містами Горі та Тбілісі. Г.ГРІГАЛАШВІЛІ відмовився на вимогу російських військових прибрати машини з дороги, після чого вони сіли в танки і прорвали загородження. В результаті інциденту танки пошкодили поліцейські машини, на щастя, ніхто не постраждав.

Раніше представник грузинського МВС Шота УТІАШВІЛІ заявив, що російські війська продовжують проникати углиб країни. Зокрема, за його словами, російська військова техніка прямує з міста Хашурі у напрямі Сачхере і Боржомі.