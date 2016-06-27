Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Відповідь послідувала після того, як Понтифіку було поставлено питання, чи згоден він із думкою німецького кардинала, що церква повинна вибачитися перед геями. Папа Римський зазначив, що згідно з церковним вченням, гомосексуалісти «не повинні піддаватися дискримінації. До них слід ставитися, згідно з пастирським посланням».

Читайте такожПапа Франциск під час візиту в Єреван засудив геноцид вірмен - BBC

«Я думаю, що церква повинна вибачитися не тільки <...> перед гомосексуалістами, яких вона кривдила, але також повинна вибачитися перед бідними, а також перед жінками, які піддавалися експлуатації, і перед дітьми, яких експлуатували [змушуючи] працювати. Вона [церква] повинна вибачитися за те, що віддавала хвалу зброї», — додав Папа Римський.

Понтифік також повторив, але трохи у зміненому вигляді, раніше висловлену тезу «Хто я такий, щоб судити», сказаний ним під час першої закордонної поїздки після обрання в 2013 році. «Якщо людина в такій ситуації, і при цьому у нього добра воля, і він шукає Бога, хто ми такі, щоб судити?», – сказав він.