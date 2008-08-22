Радбез ООН відмовився підтримати російський проект резолюції по Грузії
"Навіщо леліяти щось, що не дотримується?"
Совбез ООН відмовився схвалити російський проект резолюції по Грузії, повідомляє Reuters 22 серпня. "Поки Рада не готова схвалити будь-яку резолюцію", - заявив постпред Великої Британії при ООН Джон Соерс, додавши, що для ухвалення одноголосної резолюції "потрібно виконати ще більшу роботу".
Проект був представлений на розгляд Ради безпеки ще в середу, а у четвер з`явилася його остаточна версія, яка була запропонована членам Радбеза. За словами постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна, проект є "повторенням шести принципів", які містяться в тексті мирного договору, складеного раніше президентами Росії і Франції Дмитром Медведєвим і Ніколя Саркозі.
"Що необхідно зробити, так це прийняти цю резолюцію", - відзначив Чуркін, відмовившись при цьому назвати точні терміни внесення проекту резолюції на голосування.
На думку західних дипломатів, недоліками проекту є те, що він не згадує пункту про територіальну цілісність Грузії і не вказує точного місця розташування російських військ у майбутньому. Крім того, за їх словами, обговорення проекту безглузде, поки Росія повністю не виведе свої війська з Грузії.
"Поки не немає ніяких уточнень до цих шести пунктів і немає ознак їх виконання, залишається питання, навіщо Радбезу леліяти щось, що навіть не дотримується", - відмітив заступник постпреда США Алехандро Вольф.
Лента.рунагадує, що Росія двічі відкидала проект резолюції, запропонований Францією. Основною причиною відмови підтримати резолюцію стало те, що в його тексті були відсутні формулювання, які засуджують агресію Грузії відносно Південної Осетії.