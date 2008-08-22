Радбез ООН відмовився підтримати російський проект резолюції по Грузії

Совбез ООН відмовився схвалити російський проект резолюції по Грузії, повідомляє Reuters 22 серпня. "Поки Рада не готова схвалити будь-яку резолюцію", - заявив постпред Великої Британії при ООН Джон Соерс, додавши, що для ухвалення одноголосної резолюції "потрібно виконати ще більшу роботу".

Проект був представлений на розгляд Ради безпеки ще в середу, а у четвер з`явилася його остаточна версія, яка була запропонована членам Радбеза. За словами постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна, проект є "повторенням шести принципів", які містяться в тексті мирного договору, складеного раніше президентами Росії і Франції Дмитром Медведєвим і Ніколя Саркозі.

"Що необхідно зробити, так це прийняти цю резолюцію", - відзначив Чуркін, відмовившись при цьому назвати точні терміни внесення проекту резолюції на голосування.

На думку західних дипломатів, недоліками проекту є те, що він не згадує пункту про територіальну цілісність Грузії і не вказує точного місця розташування російських військ у майбутньому. Крім того, за їх словами, обговорення проекту безглузде, поки Росія повністю не виведе свої війська з Грузії.

"Поки не немає ніяких уточнень до цих шести пунктів і немає ознак їх виконання, залишається питання, навіщо Радбезу леліяти щось, що навіть не дотримується", - відмітив заступник постпреда США Алехандро Вольф.

Лента.рунагадує, що Росія двічі відкидала проект резолюції, запропонований Францією. Основною причиною відмови підтримати резолюцію стало те, що в його тексті були відсутні формулювання, які засуджують агресію Грузії відносно Південної Осетії.