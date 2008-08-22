У НАТО хочуть не карати Росію, а працювати з нею

Північноатлантичний альянс планує створити комісію "НАТО-Грузія".

Про це в інтерв’ю газеті “День” (№ 150 від 22 серпня 2008 року) повідомив постійний представник США при НАТО Курт ВОЛКЕР.

Говорячи по результати останнього засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, К.ВОЛКЕР зазначив, що НАТО є дуже об’єднаним у своєму ставленні до ситуації в Грузії.

“Основні рішення, які були ухвалені на цій зустрічі, – це повна підтримка припинення вогню, підтримка суверенітету та територіальної цілісності Грузії, рішення надати Грузії міжнародну допомогу, створити комісію "НАТО-Грузія", яка буде сформована за зразком "НАТО-Україна”, - повідомив американський представник.

Крім того, як наголосив К.ВОЛКЕР, на зустрічі ще раз пролунало підтвердження рішення, прийнятого в Бухаресті, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й про те, що питання про надання ПДЧ буде розглянуто в грудні.

“В Брюсселі ми висловили занепокоєння непропорційним використанням Росією військової сили на території суверенної країни. Це важливий набір рішень з боку НАТО, який створює рамковий напрямок ставлення блоку до ситуації. Вчора також відбулося засідання Північноатлантичної ради, яка розглянула шляхи виконання цих рішень. Крім того, наступного тижня відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО", на якому також будуть розглядатися ці рішення”, - сказав К.ВОЛКЕР.

Говорячи про можливі покарання з боку Альянсу за дії Росії в Грузії, він підкреслив, що “ми не намагаємось покарати Росію. Давайте повернемось до нашої цілі, ми хочемо працювати з Росією. Але щоб це було можливим, Росія повинна вивести свої військові сили з Грузії, поважати територіальну цілісність і суверенітет своїх сусідів і грати за правилами XXI століття”.

“Ми переглянемо ті відносини, які ми маємо, й вирішимо, що робити далі, але за умови, що Росія виведе війська, як це пообіцяв Президент МЕДВЕДЄВ”, - зауважив К.ВОЛКЕР.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2008 року в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ НАТО. На засіданні, зокрема, розглядалися питання, пов’язані із грузинсько-російським конфліктом.

У свою чергу Росія заявила, що припиняє співпрацю з НАТО.

Постійний представник Росії в НАТО Дмитро РОГОЗІН залишає штаб-квартиру в Брюсселі і вилітає до Москви для консультацій з керівництвом країни.