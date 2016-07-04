Brexit: Британія виступила проти односторонніх гарантій громадянам ЄС

Про це заявив глава британського МЗС Філіп Хеммонд, повідомляє Русская служба BBC.

В інтерв'ю BBC міністр закордонних справ розкритикував тих, хто виступає за "односторонні зобов'язання", і заявив про необхідність провести неформальні переговори й укласти угоду, яка буде "працювати в обох напрямках".

"Повинна бути якась симетрія між положенням британських громадян в країнах ЄС і громадян ЄС в Сполученому Королівстві", - сказав Хеммонд.

Ситуацію ускладнює відмова Євросоюзу від будь-яких переговорів з Британією, поки та не задіює юридичний механізм виходу з ЄС.

Після того, як більшість учасників британського референдуму проголосували за вихід з Європейського союзу, в уряді і парламенті тривають дискусії - чи повинна британська влада гарантувати громадянам ЄС право перебування в країні.

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Депутат-лейборист Гізела Стюарт - одна з лідерів кампанії за вихід із ЄС - заявила, що країна не повинна змінювати права своїх громадян заднім числом". За її словами, якщо не буде гарантій, це буде означати, що "уряд не зумів захистити свій народ".

Член уряду консерваторів Андреа Лідсом, що претендує на пост прем'єр-міністра, вже заявила, що громадяни ЄС, які знаходяться в Британії, - "не будуть розмінною монетою".