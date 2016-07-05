Росія стягне до кордону з Білоруссю близько 10 тисяч військових і танковий полк – ЗМІ

Про це повідомило джерело у Генштабі РФ, передає ТАСС.

"Генштаб за погодженням з міністром оборони прийняв остаточне рішення про те, що нова Ельнінська мотострілецька дивізія поряд з Таманською мотострілецькою і Кантемирівською танковою дивізією увійде до складу 1-ї гвардійської танкової армії", - сказав співрозмовник агентства.

"Формування дивізії в Смоленській області почалося значно пізніше, ніж однотипних з'єднань у Воронезькій та Ростовській областях, тому її завершення комплектування і зведення для неї об'єктів інфраструктури заплановано на грудень поточного року, а на кінець першої половини наступного року", - уточнив він.

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Джерело нагадало, що чисельність дивізії зі штабом в Єльні складе близько 10 тисяч осіб. За його інформацією, до складу нового з'єднання увійдуть три мотострілкових і один танковий полк, самохідний артилерійський і зенітний ракетний полки, а також підрозділи забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на окупований Донбас для підтримки проросійських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерово Міністерство оборони планує розмістити знову створювану 150-у Ідрицько-Берлінського ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.