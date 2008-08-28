Армія та рятувальники закуповують у Південній Осетії овочі та фрукти

Міноборони і МНС РФ почали закупівлі у населення Південної Осетії овочів і фруктів для своїх потреб, повідомив на засіданні оперативного штабу з ліквідації збройного конфлікту на території Південної Осетії голова МНС Сергій Шойгу. "У місцевого населення купуються помідори, огірки, цибуля, картопля, фрукти", - зазначив він.

За словами голови МНС, це дасть можливість для місцевого населення хоч якось заробити. "До Південної Осетії авіація доставляє будівельні матеріали, а звідти вивозяться овочі і фрукти, куплені у місцевого населення", - цитує міністра РосБізнесКонсалтинг.