Міжнародна коаліція знищила в Сирії нафтовидобувні свердловини ІДІЛ
Війська міжнародної коаліції за минулу добу завдали понад два десятки ударів по позиціях терористичного угруповання ІДІЛ в Сирії і Іраку.
Про це повідомляється в звіті Пентагону, передає DT.ua.
Так, авіація коаліції знищилf\а п'ять нафтовидобувних свердловин біля сирійського міста Абу-Камаль.
Читайте також"Ісламська держава" за 1,5 року втратила чверть території Іраку і Сирії
Всього на території Сирії коаліція завдала 12 авіаударів по позиціях ІДІЛ, переважно в районі міста Манбідж. Було знищено вісім окремих тактичних підрозділів бойовиків, штаб-квартиру угруповання, артилерійську позицію і міст.
В Іраку ВПС коаліції здійснили 14 ударів в районі міст Багдаді, Хуваядж, Мосул, Кайяра, Рамаді та Синджар. Були знищені штаб ІДІЛ, вісім тактичних підрозділів, близько десяти бойових позицій, у тому числі міномети, склад зберігання ракет і бункер.
Крім того, вдалося знищити завод з виготовлення вибухових пристроїв, кілька складів амуніції та боєприпасів, а також шість спеціальних транспортних засобів.