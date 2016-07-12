Міжнародна коаліція знищила в Сирії нафтовидобувні свердловини ІДІЛ

Про це повідомляється в звіті Пентагону, передає DT.ua.

Так, авіація коаліції знищилf\а п'ять нафтовидобувних свердловин біля сирійського міста Абу-Камаль.

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Всього на території Сирії коаліція завдала 12 авіаударів по позиціях ІДІЛ, переважно в районі міста Манбідж. Було знищено вісім окремих тактичних підрозділів бойовиків, штаб-квартиру угруповання, артилерійську позицію і міст.

В Іраку ВПС коаліції здійснили 14 ударів в районі міст Багдаді, Хуваядж, Мосул, Кайяра, Рамаді та Синджар. Були знищені штаб ІДІЛ, вісім тактичних підрозділів, близько десяти бойових позицій, у тому числі міномети, склад зберігання ракет і бункер.

Крім того, вдалося знищити завод з виготовлення вибухових пристроїв, кілька складів амуніції та боєприпасів, а також шість спеціальних транспортних засобів.