Канцлер ФРН і президент Польщі обговорили ситуацію навколо Грузії

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Польщі Лех Качинський обговорили ситуацію навколо Грузії напередодні засідання Ради ЄС, яке буде присвячена цій проблемі. Як повідомили в канцелярії польського президента, Л.Качинський і А.Меркель зійшлися на думці щодо необхідності відправити європейську гуманітарну місію до Грузії, а також висловили прихильність зусиллям французького президента Ніколя Саркозі у врегулюванні кризи, передає Associated Press з посиланням на польські ЗМІ.

1 вересня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, лідери країн ЄС зустрінуться в Брюсселі для обговорення ситуації навколо Грузії. При тому що європейські країни одностайно засудили рішення Москви визнати державний суверенітет Абхазії і Південної Осетії, на майбутньому саміті не буде зроблено кроків щодо введення санкцій до РФ. Це підтвердив напередодні один з високопоставлених французьких дипломатів. На думку багатьох європейських політиків, запровадження санкцій до Росії буде економічно недоцільним для самої Європи.

У європейських лідерів поки що немає спільної позиції з того, які дії потрібні відповідь на визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії. Польща та країни Балтії наполягають на жорсткішій реакції, натомість Франція і Німеччина не поспішають говорити про можливі каральні заходи.