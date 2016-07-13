Норвегія збільшить фінансування проектів НАТО
Норвегія виділить 10 млн крон ($1,2 млн) на підтримку ініціативи НАТО для забезпечення стабільності в країнах на півдні і сході Альянсу.
Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Local. Вона назвала Норвегію "відданим членом НАТО", а країна повністю бере участь в угодах захисту, таких як система протиракетної оборони НАТО.
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"Стабільність в сусідніх країнах Європи є дуже важливою для нашої безпеки", - сказав міністр закордонних справ Берге Бренд.
Ще мільйон крон ($120 тис.) буде переданий в трастовий фонд НАТО з метою розширення участі жінок у Збройних силах Йорданії.
Норвегія також приєднається до цільового фонду створення Центру навчання і оцінки в Грузії. Мета центру полягатиме в модернізації сектора оборони і підвищенні сумісності грузинських збройних сил з НАТО.
"Нестабільна ситуація на півдні і сході являє собою довгострокову проблему для безпеки Європи. Важливо, щоб ця проблема була вирішена не тільки шляхом зміцнення нашої власної оборони і потенціалу стримування, наші партнери також повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку", - сказав Берге Бренд.