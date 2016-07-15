Очевидець: чоловік з натовпу допоміг зупинити вантажівку в Ніцці, кинувшись прямо на неї

"З натовпу вискочив чоловік, який кинувся прямо на вантажівку, щоб зупинити його. Саме в цей момент поліцейським вдалося нейтралізувати терориста. Він стріляв у поліцейських і у людини, який намагався зупинити його, але не влучив у них", - розповів у п'ятницю, 15 липня, в інтерв'ю радіостанції Europe1 голова генеральної ради департаменту Приморські Альпи Ерік Чотти, передає DW.

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За словами Чотти, терориста застрелила жінка-поліцейський. "Я ніколи не забуду погляду співробітниці поліції, яка застрелила цього вбивцю", - сказав французький політик.

Нагадаємо, в ніч на 15 липня 31-річний француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп в Ніцці, яка зібралася на набережній для святкування Дня взяття Бастилії. Терорист проїхав по набережній близько двох кілометрів, давлячи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією. В результаті теракту загинули 84 людини, у тому числі 10 дітей. Серед загиблих є громадянин України.