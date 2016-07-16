Радбез ООН не зміг прийняти заяву по Туреччині через розбіжності між США та Єгиптом - ЗМІ

Текст, підготовлений США, не влаштував Єгипет, і за підсумками інтенсивних переговорів делегації так і не змогли прийти до компромісу, повідомило ТАСС дипломатичне джерело в штаб-квартирі ООН.

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Американський проект заяви закликав "всі сторони в Туреччині поважати демократично обраний уряд Туреччини, проявити стриманість і уникати насильства або кровопролиття", - сказав співрозмовник агентства. Єгипет запропонував змінити цей пункт на заклик до всіх сторін в Туреччині "поважати демократичні та конституційні принципи та верховенство права, проявити стриманість і уникати будь-якого насильства або кровопролиття". Каїр наполягав, що РБ ООН не має права визначати законність обрання уряду тієї або іншої країни.

Делегація США наполягала, що вважає даний параграф важливим і не вважає можливим прийняття тексту без нього. У підсумку документ був заблокований, так як, згідно з процедурами Радбезу, заяву для преси має бути схвалено консенсусом, повідомляє видання.