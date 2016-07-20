У країнах Євросоюзу у 2015 році було скоєно рекордну кількість терактів - Європол

Така статистика була оприлюднена у доповіді Європолу, повідомляє власний кореспондент УНІАН. Шість держав-членів ЄС (Франція, Греція, Великобританія, Іспанія, Італія та Данія) зіткнулися з 211 невдалими, такими, що були зірваними, та завершеними терактами. За дії, пов’язані з тероризмом, в ЄС було заарештовано 1 тис. 77 осіб, з яких тільки 424 у Франції. 94% осіб, причетних до тероризму джихадистів, були визнані винними та притягнутими до відповідальності.

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Крім того, Європол випустив коротку оцінку недавніх терористичних актів, яка вказує на оперативні труднощі у виявленні та запобіганні атак «одиноких виконавців». «Європол підкреслює, що такі напади залишалися улюбленою тактикою Ісламської держави і Аль-Каїди, і обидві групи неодноразово закликали мусульман, які живуть в західних країнах, здійснювати одинокі напади в своїх країнах проживання», - йдеться в документі.

У доповіді також вказано на дві тривожні тенденції: зокрема, загроза тероризму посилюється значною кількістю бойовиків-терористів, які повернулися у багато країн-членів ЄС та значним підйомом націоналістичних, ксенофобських, расистських та антисемітських настроїв по всьому ЄС. В Європолі констатують, що значний відсоток бойовиків, які повернулися з Сирії чи Іраку – жінки.

З іншого боку, наразі немає конкретних доказів, що терористи використовують потік біженців, щоб дістатися Європи. Разом з тим, розслідування атаки, яка сталася 13 листопада 2015 року у Парижі, констатувало, що двоє нападаючих дісталися ЄС через Грецію серед великого напливу мігрантів з Сирії.