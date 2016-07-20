Провал путчу в Туреччині: проти всіх військових суддів та прокурорів почали розслідування
17:15, 20 липня 2016Світ
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Міністерство оборони відкрило розслідування проти всіх військових суддів і прокурорів в рамках триваючого розслідування невдалої спроби перевороту 15 липня.
REUTERS
Про це пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet.
Водночас видання CNN Turk повідомляє, що на даний момент від роботи відсторонені 262 військових суддів і прокурорів.
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Як повідомляв УНІАН, у Туреччині звільнили понад 49 тисяч державних службовців, які були звинувачені у зв'язках з організаторами нереалізованого військового перевороту.
Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.
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