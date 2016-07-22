У США чоловік, який продав Росії передову військову техніку, отримав 10 років в'язниці

Як повідомляє радіо «Свобода», рішення було оприлюднене 21 липня у федеральному суді Нью-Йорка.

Перед тим 50-річний чоловік, який мав подвійне американсько-російське громадянство, визнав себе винним у злочинах, включно із діями як агент Росії.

За даними обвинувачення, компанія Arc Electronics Inc. поставила в період з 2002 до 2012 року товарів на суму близько 50 млн доларів.

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Серед клієнтів компанії був, зокрема, науково-дослідний підрозділ ФСБ Росії. У деталях, які експортувала Arc Electronics Inc., були такі, що використовуються в системах наведення ракет, радіолокаційних системах тощо.

На думку прокурорів, компанія представляла себе як виробника дорожного обладнання і замаскувала поставки, щоб уникнути експортного контролю США.