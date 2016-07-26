ЗМІ Ердогана знайшли в Україні слід "натхненника" турецького путчу

Про це пише турецьке державне агентство Anadolu.

Повідомляється, що організація почала діяльність в країні після розпаду СРСР. З 2001 року вона нібито діє під прикриттям "Міжнародної школи "Меридіан". У Києві у двох окремих будівлях діють школи, а також початкова школа. Діє філія в Одесі. Школа пропонує послуги англійською на платній основі.

"Керівництво докладає зусиль, щоб до неї приходили діти відомих політиків і громадських діячів.Таким чином організація Гюлена намагається "впливати" на політиків, бюрократів і підприємців, використовуючи їх у власних інтересах", - йдеться в повідомленні.

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FETÖ також веде діяльність під виглядом нібито культурного центру. Ще одним її відгалуженням називається діючий в Києві з 2013 року "Україно-турецький культурний центр "Işık" (Syaivo). Центр організовує курси навчання та змагання турецькому мовою, проводить спільні заходи зі школами "Меридіан".

Організація формує різні платформи, які намагаються прищепити симпатію до Фетуллаха Гюлена, в тому числі роздаючи на свято Курбан байрам м'ясо. Рупором FETÖ в Україні держагентство назвало портал Ukraynahaber.

Раніше в суботу державне інформагентство Анадолу оголосило про арешт племінника Гюлена. Він був затриманий в Ерзерумі за підозрою у причетності до заколоту і доставлений в Анкару. Влада Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена, що живе в США, турецького релігійного діяча та політичного опонента президента Ердогана, натхненником військового перевороту.

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75-річний Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував його учасників. Від також зазначив, що готовий до екстрадиції на батьківщину. Влада Туреччини вимагає від США екстрадиції Гюлена, але Вашингтон заявив, що для видачі будуть необхідні докази його безпосередній причетності до спроби перевороту.

У суботу стало відомо, що влада Туреччини закрила понад 2000 організацій, які, на думку Анкари, пов'язані з Гюлен. У Туреччині повним ходом йдуть арешти та звільнення після заколоту - репресії торкнулися близько 60 тисяч осіб. Серед звільнених і затриманих понад 9 тисяч поліцейських, 3 тисячі суддів і 6 тисяч військових, а також викладачі та декани університетів.