The New York Times: Трамп закликає Росію знайти зниклі електронні листи Клінтон

Про це пишуть Ешлі Паркер і Девід Сейнджер у статті "Дональд Трамп закликає Росію знайти зниклі електронні листи Хілларі Клінтон", опублікованій на сайті газети The New York Times.

"Росія, якщо ви слухаєте, я сподіваюся, ви зможете знайти 30 000 зниклих повідомлень електронної пошти", - сказав Трамп під час прес-конференції, явно маючи на увазі видалені листи Клінтон. "Я думаю, що наша преса вас щедро віддячить".

Навіть після дивного заклику Трампа не вдається з'ясувати, чи намагається уряд Володимира Путіна вплинути на президентську гонку в Сполучених Штатах.

Його коментарі прозвучали на тлі питань про зломі комп'ютерних серверів Національного комітету Демократичної партії. Американські спецслужби з високою вірогідністю " можуть стверджувати, що за цим стоїть російський уряд.

На тій же прес-конференції, Трамп повідомив, що може визнати анексію Криму Росією два роки тому, яку Сполучені Штати і їхні європейські союзники вважають незаконним захопленням території. Причиною того, що Сполучені Штати та їх союзники раніше не скасували економічні санкції відносно Москви, є захоплення території і той факт, що підтримувані Росією сепаратисти намагаються дестабілізувати уряд в Україні.

Коли його запитали, чи визнає він Крим "російською територією" і скасує санкції, Трамп сказав: "Ми подивимося. Так, ми подивимося".

Цілком очевидно, що Трамп не хоче засуджувати уряд Путіна, і це визначна відступ від політики Сполучених Штатів і принципів Республіканської партії вже викликало питання про російське втручання в кампанію. Трамп заперечував це, заявивши на прес-конференції, що він ніколи не зустрічався з Путіним, і у нього немає ніяких інвестицій в Росії.

"Я зайняв би тверду позицію щодо Володимира Путіна. Але навряд чи щось може бути краще дружніх відносин з Росією, абсолютно протилежних тим, які вони зараз", - сказав він, - "тоді ми могли б разом перемогти ІГ".

Пізніше Трамп спробував змінити свої висловлювання про зломі електронної пошти Хілларі Клінтон, стверджуючи, що це була спроба змусити росіян поділитися своєю знахідкою з ФБР.

В четвер завершилися з'їзди політичних партій, і Трамп, як очікується, отримає свої перші брифінги з національної безпеки від американських спецслужб. Неясно, чи змінить він свої погляди після отримання цих брифінгів. Вони описують глобальні проблеми, з якими зіткнуться Сполучені Штати, але не містять інформації про таємні операції або конфіденційних даних розвідки.

Його коментарі про російському зломі з'явилися в той день, коли чиновники з адміністрації Обами вже почали розробляти варіанти можливих відповідних заходів проти Росії за напад на Національний комітет Демократичної партії. Як часто буває після киберинцидентов, варіанти реакції обмежені і можуть здатися занадто м'якими або занадто ризикованими.

Адміністрація публічно не звинувачувала уряд Росії у зломі серверів Національного комітету Демократичної партії, і не надала доказів такого інциденту. Вкрадені документи були вперше опубліковані хакером, який назвав себе "Гуцифер 2.0", в даний час вважається, що це персонаж, створений російською розвідкою. Ці документи показують, що деякі посадові особи Комітету віддавали перевагу кандидатурі Клінтон, принижуючи її супротивника, сенатора Берні Сандерс. Витік внутрішніх електронних листів і документів партії привела до відставки Деббі Вассерман-Шульц, голови партії.

У середу Трамп стверджував, що політичний скандал із-за можливого втручання Росії у вибори, був "спробою відвернути увагу від ганебного змісту листів. З цим погодилися і багато республіканців, навіть ті, які кажуть, що не підтримують Трампа.

Якщо Трамп серйозний у своїх висловлюваннях про російському хакерстве або публікації листів Хілларі Клінтон, то, в такому разі, він закликає вороже налаштовану до США влада порушити американський закон, зламавши приватну комп'ютерну мережу. Це також суперечить політиці республіканців, схваленої минулого тижня в Клівленді, згідно з якою "ніхто не потерпить кібер-шпигунства" і яка обіцяє "реагувати таким же чином і у великих масштабах" на всі китайські і російські кібератаки.

У минулому, адміністрація Обами змінила рішення і, принаймні, публічно – не стала вдаватися до відповідних заходів стосовно Росії за її напади на нетаємні системи електронної пошти Державного департаменту та Білого дому, або мережі Об'єднаного комітету начальників штабів. Адміністрація навіть ніколи публічно не називала російську розвідку джерелом цих вторгнень, хоча ця тема широко обговорювалася старшими посадовими особами Сполучених Штатів, коли вони не говорили публічно.

Але Сполучені Штати винесли звинувачення проти китайських та іранських хакерів за крадіжку інтелектуальної власності та напади на американські банки, і ввели економічні санкції проти Північної Кореї на початку 2015 року, за злом комп'ютерів Sony Pictures Entertainment.

Не встиг Трамп закінчити свою промову, як втрутилися інші республіканці, які спробували перефразувати його слова і заявити, що Росія повинна бути покарана. Прес-секретар спікера Пола Райана назвав Росію "глобальною загрозою на чолі з вивертким головорізом". "Путін повинен триматися подалі від цих виборів", - додав спікер Брэндан Бак.

Навіть губернатор штату Індіана Майк Пенс, напарник містера Трампа, виступив із заявою, в якій сказав: "якщо це Росія, і вона втручається в наші вибори, я можу запевнити вас, обидві партії і уряд Сполучених Штатів подбають про те, щоб у цього [втручання] були серйозні наслідки". Пенс не був присутній на прес-конференції в середу, тому що він давав інтерв'ю місцевому телебаченню, і помічник Пенси сказав, що його команда написала свою заяву про Росії до виступу Трампа.

Незабаром після цього Трамп написав у Twitter: "Якщо Росія, будь-яка інша країна або особа мають у своєму розпорядженні 33,000 незаконно видалених листів Хілларі Клінтон, можливо, вони повинні поділитися ними з ФБР!".

Той факт, що атаці піддалися сервери демократів, а не республіканців, викликав неминучі порівняння з Уотергейтським скандалом, коли напередодні виборів 1972 року грабіжникам, що ввірвався в офіси демократичного комітету, нічого не вдалося знайти. Через 40 років хакери виявилися більш вдалими: реконструкція подій дозволяє припустити, що перше успішне проникнення в мережі демократів сталося в червні 2015 року, задовго до того, як російські, або хто-небудь інший, могли знати про те, що Трамп стане кандидатом.

Намагаючись переключити увагу з хаосу, викликаного публікацією електронних листів, на проблему втручання Росії, кампанія Клінтон звинуватила Трампа в заохоченні російського шпигунства.

"Мабуть, вперше, один з основних кандидатів у президенти активно закликає іноземна держава вести шпигунство проти свого політичного противника", - сказав Джейк Салліван, головний радник Клінтон по зовнішній політиці, його електронні листи з того часу, коли він був співробітником Державного департаменту, також були зламані.

"З предмету цікавості і політики це переросло в питання національної безпеки", - додав він.

Зі свого боку, Трамп поставив під сумнів висновок про те, що за зломом стоїть Росія. "Я поняття не маю", - сказав він. За його словами, "сумно", що "з такими геніями в нашому уряді, ми навіть не можемо дізнатися, хто вкрав повідомлення електронної пошти Національного комітету Демократичної партії".

Потім Трамп стверджував, що, якщо за зломом стоїть Росія, або будь-яке інше іноземне уряд, то це лише показує низьку ступінь поваги інших країн до нинішньої адміністрації.

"Президент Трамп – набагато кращий вибір для відносин США і Росії", ніж президент Клінтон, - сказав Трамп. "Я не думаю, що Путін взагалі поважає Клінтон".

Колишній член Палати представників Піт Хоекстра з Мічигану, республіканець, який був головою комітету з розвідки при Палаті представників, сказав, що Трамп має право продовжувати нападати на Клінтон щодо її особистих листів.

Хоекстра сказав, що його не турбує заохочення Трампом іноземної держави, особливо, якщо врахувати те, що Хілларі Клінтон використовувала приватний сервер, коли була державним секретарем.

"Трамп піднімає досить коректне питання: особиста електронна пошта Хілларі Клінтон у Державному департаменті створила російською гарні умови", - сказав Хоекстра. "Швидше за все, у росіян вже є вся ця інформація про Хілларі".

Але більше критики висловив член Палати представників Джейсон Чафетц, республіканець з Юти, який очолював Комітет по нагляду, який заглядав в електронні листи місіс Клінтон. Якщо коментарі Трампа мали буквальне значення, сказав він в інтерв'ю, то "я думаю, він був абсолютно неправий і збився з курсу. Я б ніколи не став висловлюватися подібним чином, і я думаю, це було необачно".

Але якщо зауваження було іронічним, додав він, то воно провалилося в частині політичного гумору.