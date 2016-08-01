Міністр закордонних справ Бразилії назвав "кошмаром" можливе обрання Трампа президентом США

Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на Correio Braziliense.

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«Я вважаю можливість обрання Трампа кошмаром. Кошмари іноді матеріалізуються?», - сказав він.

Він також закликав виборців «бути розумнішим» і голосувати за кандидата від Демократичної партії США Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що перемога Трампа на виборах внесе плутанину в трансатлантичні відносини.