Міністр закордонних справ Бразилії назвав "кошмаром" можливе обрання Трампа президентом США
03:58, 01 серпня 2016Світ
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Міністр закордонних справ Бразилії Жозе Серра назвав «кошмаром» можливу перемогу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на Correio Braziliense.
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«Я вважаю можливість обрання Трампа кошмаром. Кошмари іноді матеріалізуються?», - сказав він.
Він також закликав виборців «бути розумнішим» і голосувати за кандидата від Демократичної партії США Хілларі Клінтон.
Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що перемога Трампа на виборах внесе плутанину в трансатлантичні відносини.
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