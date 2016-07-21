У Бразилії затримали близько 10 осіб, підозрюваних у підготовці терактів на Олімпіаді

За словами міністра юстиції Олександра Мораєса, затримані готували теракти під час проведення Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За даними Associated Press, мова йде про 12 затриманих.

Читайте такожРозвідка Франції розповіла про плани бойовиків атакувати збірну на Олімпіаді-2016

Згідно з повідомленням, виконуючий обов'язки президента країни Мішель Темер скликав екстрене засідання кабінету міністрів. Операція по затриманню злочинців охоплювала дев'ять бразильських штатів.

Згідно із заявою суду південного штат Парана, деякі ознаки вказували на те, що угруповання планувало використовувати зброю і «партизанську тактику» для досягнення своєї мети.

Бразильська розвідка в четвер заявила, що відомство досліджує всі можливі загрози Ігор в Ріо, які почнуться 5 серпня. Заява послідувала за новими даними про те, що бразильське ісламістське угруповання присягнуло ІД на вірність. Про це повідомляли представники SITE, які стежать за активністю екстремістів в інтернеті.