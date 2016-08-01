У Лондоні виходець із Сомалі засуджений до довічного ув'язнення за напад на пасажирів метро

За рішенням суду, 30-річний виходець з Сомалі Мухіддін Світі не зможе оскаржити вирок раніше, ніж через вісім з половиною років, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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За словами судді, Світі намагався вбити безневинну людину з ідеологічних мотивів на очах у інших людей. Суддя також зазначив, що на момент скоєння злочину обвинувачуваний страждає від параноїдальної шизофренії і хотів помститися за події в Сирії.

Напад було скоєно увечері 5 грудня минулого року на станції Лейтонстоун Центральної лінії лондонського метро. Світі напав на 56-річного музиканта Ліла Зіммермана і спробував перерізати йому горло. Чоловік у підсумку отримав декілька ножових поранень і був доставлений в лікарню.

В ході нападу легкі поранення отримав інший чоловік, якого злочинець повалив на землю. Нападник також погрожував ще одній жінці, але травм вона не отримала.