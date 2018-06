МЗС РФ опублікує стенограму скандальної розмови Лаврова і Мілібенда

Офіційний представник МЗС РФ Андрій Нестеренко спростував твердження, що з`явилися в британській пресі, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров використовував в телефонній розмові з своїм колегою Девідом Мілібендом нецензурні вирази. Як повідомляє Лента.ру, стенограму бесіди буде опубліковано на сайті міністерства.

”Це не в правилах нашого міністра навіть із своїми хорошими зарубіжними друзями і партнерами використовувати ненормативну лексику, він ніколи цього не робив і не зробить, він достатньо вихована людина”, - заявив Нестеренко. За його словами, в дипломатичній практиці подібні висловлювання означають не тільки образи партнера у переговорах, але і країни, яку він представляє.

Про використання нецензурних висловлювань російським міністром повідомила напередодні британська газета The Daily Telegraph. У замітці сатверджувалося, що в ході розмови про конфлікт Росії і Грузії Лавров сказав Мілібенду: "Who are you to fucking lecture me?!" ("Хто ти такий, щоб читати мені, йо****ні, нотації?!").

Першим інформацію про суперечку опублікував 9 вересня 2008 року в своєму блозі оглядач The Sun Ендрю Портер, який, проте не розкрив джерело інформації. Британські дипломати потім підтвердили The Daily Telegraph на умовах анонімності факт використання лайливих слів одним з міністрів.

Нестеренко заявив, що доказом інциденту "може бути тільки аудіозапис, який, в принципі, ніколи надбанням гласності не стає". Він не уточнив, коли буде опублікована розшифровка розмови Лаврова і Мілібенда, зауваживши тільки, що стенограма перебуває в процесі підготовки.

За деякими даними, Лавров найближчими днями має намір особисто прокоментувати свою розмову з Мілібендом. При цьому російські ЗМІ зауважують, що на прохання МЗС анонсом виступу Лаврова, нібито, замінили абзац, в якому Нестеренко згадував про намір розмістити стенограму на сайті міністерства.