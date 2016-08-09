У Франції заарештували 16-річну дівчину за звинуваченням у тероризмі

Про це повідомили в прокуратурі Парижа, передає Дождь з посиланням на Associated Press.

Читайте такожУ Франції терактів спостерігається зниження потоку туристів

Підлітка заарештували. Їй висунуто звинувачення у членстві в "злочинній терористичній організації" і "підбурюванні до вчинення терористичних актів через інтернет-засоби комунікації".

Повідомляється, що дівчина була адміністратором групи, яка виступає в підтримку "Ісламської держави" через месенджер Telegram. За даними прокуратури, в чаті дівчина не згадувала ніяких конкретних цілей можливих атак.

Слідчі намагаються з'ясувати імена інших учасників групи в чаті Telegram.