У Франції заарештували 16-річну дівчину за звинуваченням у тероризмі
02:12, 09 серпня 2016Світ
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У Франції 16-річній дівчині пред'явили звинувачення у членстві в терористичній організації і закликах до терактів.
REUTERS
Про це повідомили в прокуратурі Парижа, передає Дождь з посиланням на Associated Press.
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Підлітка заарештували. Їй висунуто звинувачення у членстві в "злочинній терористичній організації" і "підбурюванні до вчинення терористичних актів через інтернет-засоби комунікації".
Повідомляється, що дівчина була адміністратором групи, яка виступає в підтримку "Ісламської держави" через месенджер Telegram. За даними прокуратури, в чаті дівчина не згадувала ніяких конкретних цілей можливих атак.
Слідчі намагаються з'ясувати імена інших учасників групи в чаті Telegram.
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