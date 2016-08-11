Генерал армії США: За два роки було знищено 45 тисяч бойовиків ІД

Про це заявив представник командування США, генерал Шон Макфарланд, передає Українська правда з посиланням на Houston Chronicle.

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За його словами, наразі важко говорити про конкретні цифри, особливо, якщо це стосується кількості бойовиків, які і далі воюють на боці "Ісламської держави". Раніше їх кількість оцінювали у проміжку від 19 до 25 тисяч, тепер представники США наводять інші цифри – від 15 до 20 тисяч.

Крім того, генерал зазначив, що і територіальні здобутки коаліції збільшуються.

"Все, що я знаю, це те, якщо ми кудись наступаємо, то це простіше робити, ніж рік тому", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня президент США Барак Обама заявив, що "Ісламська держава" слабшає, але все ще несе загрозу.