Лавров переконаний, що відносини із Заходом повернуться на колишній рівень

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Ми не робимо з цього трагедії (з ситуації в російсько-німецьких відносинах - УНІАН), - сказав він. - Неодноразово говорили, що ображатися, йти в ізоляцію - це не наш вибір".

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"Упевнений, що наші зв'язки рано чи пізно повернуться на стійку траєкторію", - додав він.

Нагадаємо, раніше глави МЗС Росії і Німеччини Лавров і Франк Вальтер Штайнмайер обговорили просування процесу реалізації "Комплексу заходів" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.