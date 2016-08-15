Лавров переконаний, що відносини із Заходом повернуться на колишній рівень
08:55, 15 серпня 2016Світ
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Росія не має наміру йти в ізоляцію, відносини із Заходом рано чи пізно повернуться на колишній рівень.
REUTERS
Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.
"Ми не робимо з цього трагедії (з ситуації в російсько-німецьких відносинах - УНІАН), - сказав він. - Неодноразово говорили, що ображатися, йти в ізоляцію - це не наш вибір".
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"Упевнений, що наші зв'язки рано чи пізно повернуться на стійку траєкторію", - додав він.
Нагадаємо, раніше глави МЗС Росії і Німеччини Лавров і Франк Вальтер Штайнмайер обговорили просування процесу реалізації "Комплексу заходів" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.
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