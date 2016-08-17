Скандал з жіночим обрізанням в Росії: протоієрей Чаплін заявив, що робити таке з православними жінками "напевно, не треба"

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Всіх жінок обрізати, напевно, не треба — православним, наприклад, це не потрібно, вони і так займаються розпустою», — написав Чаплін.

При цьому він підтримав голову Координаційного центру мусульман Північного Кавказу Ісмаїла Бердиєва, який вважає, що «жінку Всевишній створив для того, щоб вона народжувала дітей і їх виховувала», пише "Дождь".

«Фемінізм — брехня ХХ століття. Мої симпатії муфтію — та побажання не відступати від своєї позиції у зв'язку з криками й істериками, які зараз почнуться», — написав Всеволод Чаплін.

Він також розповів, що знає муфтія Бердієва 25 років і «дуже поважає».

«Він сказав про свою традицію, освячену століттями і визнаною більшістю жінок, що живуть в цій традиції. Чому вони не мають право на неї? У нас, православних, традиції інші — але це ніколи не заважало нам шанувати традиції сусідніх народів», — зазначив він.

Раніше Бердиєв виступив за обрізання всіх жінок. За словами муфтія, так у світі було б менше розпусти».

Бердиєв нагадав, що в Дагестані практикується жіноче обрізання і запропонував розширити цю практику. «Треба всіх жінок обрізати, щоб розпусти не було на Землі, щоб сексуальність зменшилася», — наводить «Інтерфакс» слова муфтія.

Проте пізніше Бердиєв повідомив, що його неправильно зрозуміли. «Я не закликаю обрізати всіх жінок: це не наказує іслам, і це просто неможливо. Я говорю про проблему розпусти, про те, що існує проблема, з якою потрібно щось робити».