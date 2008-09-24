Саркозі пропонує об'єднати Євросоюз з Росією

Президент головуючої в Євросоюзі Франції Ніколя Саркозі запропонував створити єдиний економічний простір між Європою і Росією. Він наголосив, що Росія задовольняє значну частину потреб Європи в енергоносіях, щорічно постачаючи природний газ. "Це ж величезне поле для співпраці", - зауважив французький президент.

"Оскільки ми хочемо миру, Європа каже Росії: ми хочемо єднання, ми хочемо побудувати майбутнє разом, ми хочемо бути партнерами. То чому б не організувати єдине економічне співтовариство континентального масштабу, яке б об`єднало Європу і Росію?", - заявив Саркозі під час свого виступу на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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