РФ після вигнання з іранської авіабази Хамадан допускає її подальшу експлуатацію

Як заявив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, подальше використання російськими ВКС авіабази Хамадан в Ірані буде регулюватися взаємними домовленостями і залежати від обстановки, що складається в Сирії, повідомляє РИА Новости.

За його словами, всі літаки, що наносили удари по бойовиках з авіабази Хамадан, повернулися в Росію.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Іран заявив про припинення використання бази Хамадан російською авіацією.

Незабаром міністр оборони Ірану Хосейн Дехган пояснив, що рішення вигнати РФ з авіабази прийняли через "неповагу і бажання покрасуватися" останньої.

"Зрозуміло, росіянам хочеться показати, що вони - супердержава і впливова країна, що вони активно поводяться у сфері безпеки в цьому регіоні і в світі", - сказав міністр.

Нагадаємо, 16 серпня Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймім в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.