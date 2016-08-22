В Ірані пояснили, що вигнали РФ з авіабази "Хамадан" через "неповагу і бажання покрасуватися"

Як заявив міністр, рішення розповісти про використання бази у ЗМІ без погодження з Іраном було викликане "бажанням покрасуватися", повідомляє Русская служба Би-би-си.

"Зрозуміло, росіянам хочеться показати, що вони - супердержава і впливова країна, що вони активні у сфері безпеки в цьому регіоні і в світі", - сказав міністр в інтерв'ю урядовому "Другому каналу" Ірану.

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"За розголошенням цієї інформації бачиться неповажне ставлення і бажання покрасуватися", - підсумував Дехган.

Міністр підкреслив, що на даний момент в Ірані не базується ніяких іноземних військових контингентів, так як це суперечить конституції країни.

Говорячи про використання хамаданської бази, міністр заявив, що необхідність надати базу для дозаправки російських бойових літаків продиктована тим, що Росія вирішила активізувати бойові дії на території Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Іран заявив про припинення використання бази "Хамадан" російською авіацією.

16 серпня Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймім в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.



