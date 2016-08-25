Пропагандистський канал "Росія 1" спіймали на явній брехні на захист Путіна (відео)

Як пише Meduza, 24 серпня в ефірі телеканалу транслювалися дебати, присвячені інфраструктурним питанням. Кандидат в депутати Держдуми Михайло Касьянов навів слова Путіна в якості прикладу, як склалася у Росії ситуація з дорожнім будівництвом. У відповідь на слова політика ведучий сказав, що не пам'ятає такої заяви президента, а після паузи в ефірі зазначив, що редактори програми в перерві пошукали таку цитату і не знайшли її.

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Відеозапис з цитатою, про яку говорить Касьянов, легко знайти на Youtube. У 2014 році житель села Бельго Хабаровського краю розповів Путіну під час «прямої лінії», що він сплачує транспортний податок, хоча в його населеному пункті немає доріг, а найближча траса знаходиться в 50 кілометрах. Путін розсміявся і запитав, навіщо жителю Бельго машина, якщо там немає доріг.