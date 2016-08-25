МЗС рекомендує утриматись від поїздок у постраждалі від землетрусу регіони Італії

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.

Для громадян України, які опинилися на територіях, де є загроза землетрусу, МЗС рекомендує ознайомитися з рекомендаціями Департаменту цивільного захисту при Раді міністрів Італії.

В цілому, наголосили у відомстві, обмеження щодо поїздок по території Італії відсутні.

У випадку необхідності громадян України МЗС закликає невідкладно зв’язуватися з посольством України в Італії за телефоном "гарячої лінії" +39 389 004 0000 чи адресою електронної пошти: emb_it@mfa.gov.ua, gc_it@mfa.gov.ua або повідомляти на "гарячу лінію" МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57, додатковий +38 044 238 17 77 чи адресою електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

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Крім того, МЗС дає поради, як поводитися під час землетрусу. Так, у разі перебування у замкнутому приміщенні необхідно перейти під балку, дверний отвір або стати біля несучої стіни. Треба слідкувати за речами, які можуть впасти і вдарити (гіпс, стелі, вікна, меблі, предмети і т.д.), звернути увагу на використання сходин: вони часто не дуже стійкі і можуть бути пошкоджені.

Краще уникати користування ліфтом, оскільки є ризик бути заблокованим. У разі перебування на вулиці необхідно відійти від будівель, дерев, вуличних ліхтарів, ліній електропередач.

Після землетрусу необхідно виходити з будівель обережно у взутті, зважаючи на те, що на вулиці може бути бите скло.

Нагадаємо в результаті землетрусу в Італії загинула, за останніми данними, 241 людина.