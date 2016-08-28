У Єгипті в ДТП загинули 13 людей
16:45, 28 серпня 2016Світ
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Мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з легковим автомобілем. Серед загиблих – 9-річна дитина.
REUTERS
Щонайменше 13 єгиптян загинули, четверо дістали травми у неділю унаслідок ДТП.
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Як передає ТАСС з посиланням на новинний портал "Вето-гейт", аварія сталася на трасі в районі міжнародного аеропорту міста Сохаг (адміністративний центр однойменної провінції), що на південь від Каїра.
Мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з легковим автомобілем. Серед загиблих – 9-річна дитина.
Єгипет займає 16-е місце серед арабських держав і 109 у світі за показником смертності на дорогах. Торік у ДТП загинули понад 6,2 тис. осіб, 19,3 тис. постраждали.
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