У Єгипті в ДТП загинули 13 людей

Щонайменше 13 єгиптян загинули, четверо дістали травми у неділю унаслідок ДТП.

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Як передає ТАСС з посиланням на новинний портал "Вето-гейт", аварія сталася на трасі в районі міжнародного аеропорту міста Сохаг (адміністративний центр однойменної провінції), що на південь від Каїра.

Мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з легковим автомобілем. Серед загиблих – 9-річна дитина.

Єгипет займає 16-е місце серед арабських держав і 109 у світі за показником смертності на дорогах. Торік у ДТП загинули понад 6,2 тис. осіб, 19,3 тис. постраждали.