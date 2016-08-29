За добу біля берегів Італії врятували більше тисячі мігрантів
05:42, 29 серпня 2016Світ
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Близько 1100 мігрантів були врятовані в Сицилійській протоці в неділю, коли вони намагалися на потрапити в Європу.
REUTERS
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.
Для порятунку мігрантів, які пливли на восьми гумових шлюпках, одному великому човні і двох плоскодонках були проведені 11 рятувальних операцій.
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Національність мігрантів не вказується.
Згідно з останніми даними Міжнародної організації з міграції, в цьому році в Італію прибули понад 105 тисяч мігрантів. Більше 2700 мігрантів загинули при спробі дістатися до берегів Італії.
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