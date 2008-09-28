Лукашенко: я останній диктатор

Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що він зовсім не проти того, що його називають диктатором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час голосування на парламентських виборах у Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на це потрібно дивитися спокійно.

«Диктатор – то й диктатор. В цьому є теж певна вигода. Ви ж уявіть собі, що я останній диктатор. Останній! А де б ви ще у своєму житті зустріли і поговорили з диктатором, якби не приїхали сюди в Білорусь», - сказав він.

На прохання кореспондента УНІАН О.ЛУКАШЕНКО прокоментував твердження про те, що демократичні політики не вірять у його щирість, не зважаючи на, начебто, прозорість цих парламентських виборів. Зокрема, з приводу заяви російського опозиційного політика Бориса НЄМЦОВА про те, що Президент Білорусі випустив з тюрми опозиціонера Олександра КОЗУЛІНА тільки тому, що хоче отримати шенгенську візу для того, щоб поїхати кататися на лижах у Швейцарію чи Австрію, О.ЛУКАШЕНКО сказав, що жодного разу не їздив у Швейцарії на лижах і не збирався туди ніколи їхати. За його словами, він надає перевагу катанню на гірських лижах на Сході, а не на Заході. «І в мене немає проблем з катанням на лижах», - зазначив Президент Білорусі.

«Б.НЄМЦОВ – це хвора людина на уяву, і в цьому його талан. Напевне, заявляючи таке, він виходить з того, як це бачить він. Я себе дуже спокійно почуваю у плані візового режиму. Чесне слово. Щодо звільнення відомих діячів, так званих опозиціонерів, то нам Захід завжди казав, що якщо ці люди будуть звільнені, то економічні відносини можуть нормалізуватися. Ви ніколи не чули, щоб я кричав, що я демократ, чи диктатор. Я – звичайна, нормальна людина. У нас не менше демократії, ніж в Україні і Росії разом взятих, і ще дещо можна записати із західної демократії. Вийдіть на вулицю і подивіться, як живе народ. Це і є демократія», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

«Вибори пройдуть нормально. І Захід готовий визнати їх і побачити Білорусь неозброєним оком. Гадаю, що буде дуже складно будь-кому взагалі не визнати ці вибори. А якщо не визнають, то це також результат, як я уже казав кілька разів. Вибори ми проводимо для себе, для свого народу, бо у нас все вирішує народ. Гадаю, що вам важко буде знайти державу, де саме так пройшли вибори. Переконаний, що росіяни не тільки визнають результати виборів, але й підтримають їх», - зауважив О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Білорусі відбуваються вибори до нижньої палати Національних зборів (парламенту) – Палати представників .

Білоруси обирають 110 депутатів із 263 претендентів. Майже третина зареєстрованих кандидатів у депутати - представники різних політичних партій, зокрема й опозиційних. Так, 80 осіб із зареєстрованих кандидатів – представники політичних партій, 56 – представники опозиційних сил.

За інформацією голови ЦВК, понад 26% виборців вже проголосували достроково. Зокрема, цим правом скористалися багато жителів Вітебської і Гомельської областей.

Згідно із законодавством Білорусі, дострокове голосування почалося з 23 вересня.

За даними соціологічних служб, явка на виборах очікується на рівні 80-85%.

15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин схвалила рішення про можливість скасування ряду санкцій проти посадовців Білорусі у випадку, якщо вибори будуть визнані міжнародними спостерігачам демократичними.

Палати представників Національних зборів. У Білорусі двопалатний парламент створений в результаті проведення 24 листопада 1996 року референдуму із внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь. Ці зміни передбачали створення Національних зборів, що складаються з Ради Республіки і Палати представників.

Палата представників обирається в кількості 110 депутатів на основі прямого виборчого права при таємному голосуванні. Рада Республіки є палатою територіального представництва і формується в результаті таємного голосування на засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мінська (по 8 представників). Ще 8 членів Ради Республіки призначає Президент. Парламент здійснює свої повноваження впродовж 4 років. Повноваження Національних зборів можуть бути продовжені на підставі закону тільки в разі війни.