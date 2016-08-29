Смертник підірвав тренувальний табір в Ємені, загинули 60 новобранців
Щонайменше 60 людей загинули в результаті нападу смертника на військовий тренувальний табір в єменському Адені.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на співробітників безпеки. Однак за даними неурядової організації "Лікарі без кордонів", загинули щонайменше 45 людей, ще 60 отримали поранення і були доставлені в лікарні.
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Смертник привів у дію вибуховий пристрій, направивши свій автомобіль до місця збору новобранців. Молоді люди прибули у військовий табір на півночі Адена, щоб почати службу в армії.
В Ємені в останні місяці регулярно стаються вибухи та напади на військових, які влада кваліфікує як теракти. Відповідальність за ці напади в основному бере на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".
UPDATE: Toll in #Aden suicide bombing rises to 45 dead, 60 wounded - @msf_yemenpic.twitter.com/ySgmUy5bpH— Conflict News (@Conflicts) August 29, 2016