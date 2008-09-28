У центрі Мінська розпочався мітинг опозиції

У центрі Мінська – на Октябрьській площі розпочався мітинг опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, вони бойкотують парламентські вибори, які сьогодні відбулися в Білорусі, і закликають ОБСЄ не визнавати їхні результати.

На мітинг зібралося близько 500 осіб. В основному, це молоді люди. Багато з них мають зав’язані обличчя. Вони виступають з гаслами :”Живи Білорусь!”. В руках вони тримають помаранчеві прапори з написами “Молодь – за Білорусь!”, а також прапори Євросоюзу з написом “Білорусь”.

Зараз колона протестуючих вирушила до площі Незалежності. Кількість людей постійно збільшується, але міліція їх не розганяє, тільки закликає дотримуватися порядку.

Молоді люди заявили про намір стояти на Октябрьській площі всю ніч.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Білорусі відбулися вибори до нижньої палати Національних зборів (парламенту) – Палати представників .

Білоруси обирали 110 депутатів із 263 претендентів. Майже третина зареєстрованих кандидатів у депутати - представники різних політичних партій, зокрема й опозиційних. Так, 80 осіб із зареєстрованих кандидатів – представники політичних партій, 56 – представники опозиційних сил.

15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин схвалила рішення про можливість скасування ряду санкцій проти посадовців Білорусі у випадку, якщо вибори будуть визнані міжнародними спостерігачам демократичними.

У Білорусі двопалатний парламент створений в результаті проведення 24 листопада 1996 року референдуму із внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь. Ці зміни передбачали створення Національних зборів, що складаються з Ради Республіки і Палати представників.

Палата представників обирається в кількості 110 депутатів на основі прямого виборчого права при таємному голосуванні. Рада Республіки є палатою територіального представництва і формується в результаті таємного голосування на засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мінська (по 8 представників). Ще 8 членів Ради Республіки призначає Президент. Парламент здійснює свої повноваження впродовж 4 років. Повноваження Національних зборів можуть бути продовжені на підставі закону тільки в разі війни.