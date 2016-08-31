Спецслужби Бельгії створили базу даних терористів, в яку включили 29 росіян

У цей список увійшли 372 бельгійці, 119 іноземців та 123 людини, чиє громадянство не зазначено, передає kommersant.ru з посиланням на місцеве видання Knack. Імовірно, 109 людей вже немає серед живих, але їх смерть офіційно не підтверджена. В базі числяться 25 росіян та 4 особи з подвійним російсько-бельгійським громадянством.

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За даними спецслужб, 11 громадян Росії в даний час знаходяться в Сирії чи Іраку, 13 вже повернулися, один був затриманий по дорозі в зону боїв і четверо перебувають у дорозі. Більшість з них - вихідці з Чечні, Дагестану та Інгушетії. Всі вони є прихильниками забороненого в Росії міжнародного терористичного угруповання "Імарат Кавказ".