Путіну і Медведєву нагадали про їх брехливі передвиборчі обіцянки у 2011 році (відео)

Відеозапис із нарізкою передвиборчих виступів представників партії «Єдина Росія» опублікувало видання «Настоящее время».

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Зокрема, Володимир Путін і Дмитро Медведєв у 2011 році обіцяли росіянам за наступні п'ять років увійти до п'ятірки найбільших економік світу. Вести самостійну і розумну зовнішню політику, спрямовану в кінцевому рахунку виключно на «підвищення добробуту росіян і гарантію їхньої безпеки».

Також «єдинороси» збиралися за ці п'ять років побудувати в РФ щонайменше тисячу шкіл, підвищити зарплати, пенсії, боротися з бідністю. Боротися з корупцією і розкрити відомості про доходи чиновників.

Як відомо, в Росії 18 вересня пройдуть вибори до Держдуми. В Україні будуть відкриті 4 виборчі дільниці, де зможуть проголосувати громадяни РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав проведення Росією виборів на дільницях в окупованому Криму нелегітимним.