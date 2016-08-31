Путіну і Медведєву нагадали про їх брехливі передвиборчі обіцянки у 2011 році (відео)
Незадовго до виборів до Держдуми росіянам нагадали про передвиборчі обіцянки президента Володимира Путіна і прем'єра Дмитра Медведєва.
Відеозапис із нарізкою передвиборчих виступів представників партії «Єдина Росія» опублікувало видання «Настоящее время».
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Зокрема, Володимир Путін і Дмитро Медведєв у 2011 році обіцяли росіянам за наступні п'ять років увійти до п'ятірки найбільших економік світу. Вести самостійну і розумну зовнішню політику, спрямовану в кінцевому рахунку виключно на «підвищення добробуту росіян і гарантію їхньої безпеки».
Також «єдинороси» збиралися за ці п'ять років побудувати в РФ щонайменше тисячу шкіл, підвищити зарплати, пенсії, боротися з бідністю. Боротися з корупцією і розкрити відомості про доходи чиновників.
Як відомо, в Росії 18 вересня пройдуть вибори до Держдуми. В Україні будуть відкриті 4 виборчі дільниці, де зможуть проголосувати громадяни РФ.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав проведення Росією виборів на дільницях в окупованому Криму нелегітимним.