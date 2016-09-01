Голова МВС Туреччини пішов у відставку
03:14, 01 вересня 2016Світ
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Міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала пішов у відставку.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає ТСН з посиланням на видання Hürriyet.
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Пост глави МВС зайняв міністр праці і соціального забезпечення Туреччини Сулейман Сойлу.
Як зазначив Йилдирим, Ефкан Ала покинув свій пост після низки терактів, скоєних бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" і екстремістами забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
Як повідомляв УНІАН, 11 поліцейських загинули та 78 осіб отримали поранення внаслідок вибуху в курдському місті Джизре на південному сході Туреччини.
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