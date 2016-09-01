Голова МВС Туреччини пішов у відставку

Про це заявив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає ТСН з посиланням на видання Hürriyet.

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Пост глави МВС зайняв міністр праці і соціального забезпечення Туреччини Сулейман Сойлу.

Як зазначив Йилдирим, Ефкан Ала покинув свій пост після низки терактів, скоєних бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" і екстремістами забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Як повідомляв УНІАН, 11 поліцейських загинули та 78 осіб отримали поранення внаслідок вибуху в курдському місті Джизре на південному сході Туреччини.