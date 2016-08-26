Кількість загиблих поліцейських внаслідок вибуху у Туреччині зросла до 11 осіб
11 поліцейських загинули та 78 осіб отримали поранення внаслідок вибуху в курдському місті Джизре на південному сході Туреччини.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає Європейська правда.
За словами міністра охорони здоров'я країни Реджепа Акдага, з понад 70 поранених в результаті нападу, четверо - в критичному стані.
Міністерство охорони здоров'я Туреччини також повідомило, що 12 карет швидкої допомоги і два вертольоти були відправлені на місце події.
Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на свідків, вибухнув замінований автомобіль.
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Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад, проте місцева влада в атаці підозрює членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
Основну частину населення Джизре складають курди. У 2015 році в місті пройшла масштабна поліцейська операція проти курдських бойовиків, після якої Туреччину звинуватили у діях в тому числі і проти цивільного населення міста.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня турецька армія почала наземну операцію на території Сирії, спрямовану проти ісламістів і загонів самооборони сирійських курдів, які контролюють прикордонний регіон. Після того як турецькі війська перетнули сирійський кордон, Анкара вимагає виведення курдських підрозділів з регіону, заявивши, що інакше почне їх знищувати.
Туреччина також вимагає, щоб курдські загони вийшли з міста Манбидж, відбитого ними в ісламістів у ході спільної операції із сирійськими повстанцями.