Кількість загиблих поліцейських внаслідок вибуху у Туреччині зросла до 11 осіб

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає Європейська правда.

За словами міністра охорони здоров'я країни Реджепа Акдага, з понад 70 поранених в результаті нападу, четверо - в критичному стані.

Міністерство охорони здоров'я Туреччини також повідомило, що 12 карет швидкої допомоги і два вертольоти були відправлені на місце події.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на свідків, вибухнув замінований автомобіль.

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Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад, проте місцева влада в атаці підозрює членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Основну частину населення Джизре складають курди. У 2015 році в місті пройшла масштабна поліцейська операція проти курдських бойовиків, після якої Туреччину звинуватили у діях в тому числі і проти цивільного населення міста.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня турецька армія почала наземну операцію на території Сирії, спрямовану проти ісламістів і загонів самооборони сирійських курдів, які контролюють прикордонний регіон. Після того як турецькі війська перетнули сирійський кордон, Анкара вимагає виведення курдських підрозділів з регіону, заявивши, що інакше почне їх знищувати.

Туреччина також вимагає, щоб курдські загони вийшли з міста Манбидж, відбитого ними в ісламістів у ході спільної операції із сирійськими повстанцями.