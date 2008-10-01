Грузія не прагне ізоляції Росії

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні ПАРЄ. За проект резолюції проголосували 144 депутати, проти - 114, утрималися - 20.

Проектом, зокрема, пропонується підтвердити повноваження російської делегації, враховуючи можливість повернення до цього питання в майбутньому.

ПАРЄ визнала, що головним на цьому етапі є забезпечення діалогу як між Росією та Грузією, так і між Росією та Радою Європи і Грузією та Радою Європи.

Крім того, ПАРЄ наголосила, що війна між двома країнами-членами Ради Європи є серйозним порушенням Статуту Ради Європи та зобов’язань, як Росії, так і Грузії, перед РЄ.

Депутат Майкл ХЕНКОК з Великобританії також зазначив, що не бачить сенсу у позбавленні повноважень російської делегації.

“Якщо ми відправимо росіян додому чи грузин, це не принесе жодної користі. Ми ж говоримо про демократію, а демократія – це розмова з людьми. І хай всі висловлюють свої аргументи. Демократія – це розмова з метою змінити щось в суспільстві”, - сказав він.

В ході дебатів доповідач ПАРЄ Андреас ГРОСС зі Швейцарії зазначив, що розв’язання війни – це удар в серце Європи. Водночас, він висловив переконання в тому, що у війні немає невинних.

“Ви не можете пережити війну з чистими руками. Немає невинних у війні”, - сказав доповідач Асамблеї.

Депутат парламенту Великобританії Деніс МАКШЕЙН, який виступав від групи соціалістів, погодився з необхідністю підтвердити повноваження російської делегації, однак зазначив, що не може погодитися з рішенням російських депутатів, які голосували за незалежність Абхазії та Південної Осетії.

“Це політика аншлюса, чи можемо ми з цим погодитися? Ні, ми не можемо з цим погодитися”, - заявив депутат.

Депутат з Данії Мікаель Аструп ЖЕНСЕН, виступаючи від групи лібералів, висловив сподівання, що буде проведене міжнародне розслідування російсько-грузинської війни.

“Я сподіваюсь, що більшість в ПАРЄ прийме рішення про проведення міжнародного незалежного розслідування. І тому, в інтересах кожного з нас, почекати на результати цього розслідування перед тим, як говорити про санкції”, - сказав він.

Голова російської делегації Костянтин КОСАЧОВ зазначив, що Росія ніколи не була проти грузинського народу, а тому готова вести діалог з депутатами парламенту Грузії, які обрані народом. “У нас не так багато можливостей для діалогу після того як Грузія розірвала дипломатичні відносини”, - сказав він.

У свою чергу, депутат парламенту Грузії Георгій ГАБАШВІЛІ зазначив, що Грузія не хоче ізоляції Росії. “Але важливо, щоб основоположні принципи безпеки в Європі були ще раз роз’яснені Росії”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 24 депутати-члени ПАРЄ подали проект резолюції про перегляд повноважень російської делегації. 29 вересня розгляд цього проекту резолюції був включений до порядку денного сесії.